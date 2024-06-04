Летчик Лынник попал в Книгу рекордов России после прыжка с парашютом на Северном полюсе

Летчик-инструктор из Уфы Александр Лынник вместе с командой попали в Книгу рекордов России после прыжка с парашютом с высоты более 10 тысяч метров. Об этом написал RT .

Свой прыжок они осуществили на Северном полюсе, где температура за бортом была -55 градусов. По словам Лынника, вся команда надевала специально изготовленные костюмы с подогревом и кислородной системой.

«Нужно было испытать отечественное оборудование, специально пошитый для прыжка костюм с подогревом, кислородную систему», — добавил он.

Летчик пояснил, что все это было не ради прихоти, а как часть программы по освоению Арктики.