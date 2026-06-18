Леопард устроил привал возле жилых домов в Приморье

В Приморье краснокнижный леопард вышел к жилым домам в селе Барабаш и устроил привал. Об этом сообщил телеграм-канал Amur Mash .

По данным журналистов, леопард и раньше появлялся в этом селе. До этого его замечали у пожарной части.

На этот раз местные жители наблюдали леопарда прямо из окон. Хищник попозировал на камеру, а потом удалился в лес.

Ранее в Китае сняли на камеру дальневосточного леопарда, которого раньше не регистрировали в России, что выяснилось при анализе уникального рисунка его пятен на шкуре. Хищника заметили на автодороге в провинции Цзилинь.