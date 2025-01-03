Ледяная комета ATLAS станет видна с Земли без бинокля

Астроном Короткий: комету ATLAS можно будет увидеть с Земли без бинокля

Новую комету ATLAS, которую открыли в 2024 году, жители Земли смогут увидеть невооруженным глазом, если небесное тело переживет сближение с Солнцем. Об этом РИА «Новости» рассказал руководитель обсерватории «Ка-Дар» Стас Короткий.

Ближайшую к Солнцу точку комета пройдет 13 января. Она будет находиться в четыре раза ближе к светилу, чем Меркурий. При таких расстояниях температура на поверхности достигает тысяч градусов. Неизвестно, выживет ли состоящая изо льда ATLAS.

Если комета не испарится, то ее блеск станет заметен примерно на уровне Венеры, минус четыре звездной величины, рассказал Короткий. Жители Земли смогут увидеть явление даже без бинокля. Лучшие условия для наблюдения будут в южном полушарии планеты.

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