Лавров иронично ответил на вопрос, где пропадал

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос журналистов о своем отсутствии, с иронией заметил, что все еще продолжает пропадать. Об этом сообщил корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев в Telegram-канале .

«Мастер-класс по троллингу журналистов от Сергея Лаврова», — отметил Юнашев.

Перед началом переговоров президента России Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Кремле министра спросили, где он пропадал.

«Я пропадаю до сих пор», — сыронизировал Лавров.

В начале ноября западные СМИ сообщили, что глава МИД попал в немилость президента после неудачного разговора с госсекретарем США Марко Рубио. Путин опроверг заявления, будто Лавров в опале. Он объяснил, что министр занят подготовкой ко встрече с американскими партнерами.