Кузбасские эксперты назвали несколько причин, почему косули выходят к людям

В Кемеровской области в зимний период зафиксированы случаи гибели косуль от нападения бездомных собак. По информации, предоставленной редакции VSE42.Ru областным министерством лесного комплекса и охотничьего хозяйства, такие происшествия единичны, и о большинстве из них быстро становится известно.

Эксперты выделяют несколько причин, по которым косули начинают появляться рядом с человеческим жильем. Одной из основных является аномально высокий уровень снега: из-за тяжелых погодных условий животные устают и становятся уязвимыми для нападений.

Также в регионе наблюдается увеличение популяции косуль. Ситуация осложняется активным использованием снегоходной техники, из-за которой перепуганные и дезориентированные животные направляются к населенным пунктам, где их подстерегает новая опасность.