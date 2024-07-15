Кулинар Аренс посоветовал приготовить свекольник вместо окрошки в жаркую погоду

Гастрономический обозреватель Антон Аренс в беседе с радиостанцией Sputnik поделился рецептом холодного супа в жаркую погоду. Вместо привычной окрошки кулинар предложил приготовить свекольник.

Для приготовления этого блюда потребуется отварная свекла или ботва.

«Надо отварить свекольную ботву, остудить, потом туда натереть опять же холодную свеклу», — пояснил специалист.

Некоторые хозяйки добавляют в свекольник редиску, картофель, свежий огурец. В качестве заправки подойдет сметана, йогурт или кефир. Также можно использовать мацони, сообщил Аренс.

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