Кулинар Аренс посоветовал приготовить свекольник вместо окрошки в жаркую погоду
Гастрономический обозреватель Антон Аренс в беседе с радиостанцией Sputnik поделился рецептом холодного супа в жаркую погоду. Вместо привычной окрошки кулинар предложил приготовить свекольник.
Для приготовления этого блюда потребуется отварная свекла или ботва.
«Надо отварить свекольную ботву, остудить, потом туда натереть опять же холодную свеклу», — пояснил специалист.
Некоторые хозяйки добавляют в свекольник редиску, картофель, свежий огурец. В качестве заправки подойдет сметана, йогурт или кефир. Также можно использовать мацони, сообщил Аренс.