Кровь мужчины позеленела из-за алкогольной зависимости

World of Buzz: кровь больного гепатитом китайца позеленела из-за алкоголя

Фото: Freepik

Кровь страдающего от алкоголизма китайца из Шэньчжэня приобрела зеленоватый оттенок. Об этом сообщило издание World of Buzz.

Сначала у 36-летнего мужчины изменился цвет кожи и глаз. Также его беспокоили одышка, тошнота и рвота. В итоге китаец обратился за помощью в клинику.

Медики взяли у пациента анализы и очень удивились результату. Кровь мужчины была молочно-зеленого цвета. Врачи диагностировали у пациента желтуху, которая появилась из-за развития гепатита в острой форме. Печень пациента перестала нормально функционировать из-за частого употребления алкоголя.

Теперь китайцу придется пройти длительное лечение. Он решил бросить пагубную привычку и всерьез заняться своим здоровьем.

Ранее американские врачи вытащили у пациента свиного червя из мозга. Такой паразит появляется у любителей есть недожаренное свиное мясо. Как выяснилось, мужчина очень любил бекон.

Сбил и уехал. Кто ответит за смерть собаки в Волоколамске

Иностранные головорезы в Курской области. Кого ВСУ отправили в атаку на российский регион

Немцы начали проедать жирок. Дальше начнется самое интересное

Дети под прицелом. Телефонные мошенники взялись за юное поколение

Атака на Кинбурнскую косу и освобождение Сергеевки. Что происходит в зоне СВО

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте