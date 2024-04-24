Красивая дата. Стоит ли выходить замуж 24 апреля? | 360°

Эксклюзив 24 апреля 2024, 19:10 Красивая дата. Стоит ли выходить замуж 24 апреля? Астролог Кузнецова рассказала о влиянии зеркальной даты 24.04.2024 на людей РИА «Новости»

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Очередная зеркальная парная дата из двоек и четверок пришлась на 24 апреля. Многие влюбленные хотят сыграть свадьбу именно в такой день благодаря красивому сочетанию цифр. Нумеролог Елена Кузнецова рассказала 360.ru, благоприятен ли он для заключения браков.

«Для каждой пары дату бракосочетания лучше подбирать отдельно. Поэтому не стоит ориентироваться на красивое, зеркальное сочетание цифр, а подходить к ее выбору более обдуманно», — объяснила она.

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Эксперт отметила, что в нумерологии цифра 24 в сумме дает шестерку, которая связана с выбором и наличными деньгами. Она также отвечает за партнерские, брачные и кармические отношения. Кроме того, в ближайшие две недели будет работать энергия на раскрытие тайн.

«Если говорить о четверке, то тут главная тема — это здоровье. Весы и Телец, за которыми стоит Венера, отвечающая за наше тело, поэтому оно будет меняться. Те есть в этом году идет полная перестройка физического тела на все водные процессы, которые отвечают за лимфосистему и гормональный фон. Нужно на это обратить особое внимание. Например, могут ощущаться недомогания, но они связаны с изменениями внутренней структуры и с частотами Земли», — пояснила собеседница 360.ru.

Если соединить двойку и шестерку с одной и другой стороны, то получится 10. Эта цифра связана с судьбоносными моментами, так как дата проходит практически в ретроградный Меркурий: 25 апреля он развернется и будет находиться без движения до 26 апреля включительно. В этот период лучше не подписывать никаких важных документов и не покупать какие-либо вещи. Покупку лучше перенести на 27 апреля, рекомендовала Кузнецова.

Нумеролог также указала, что в самой дате 2024 года в сумме 10 и 10 получается 20. Двадцатка связана с кармой рода и публичными выступлениями. Тех, у кого сейчас развивается деятельность в этом ключе, тех ждет хороший подъем.