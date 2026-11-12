Представители поколения, родившегося с середины 1990-х до начала 2010-х годов, начали готовить домашние закрутки с необычными рецептами. Видео с такими заготовками набирают в соцсетях сотни тысяч просмотров, сообщило KP.RU .

Среди рецептов — «пикми-капуста», которую называют так по аналогии со сленговым словом «пикми» (от английского pick me — «выбери меня»). Для нее берут белокочанную капусту, свеклу и морковь, крупно нарезают, укладывают слоями в банку и заливают горячим рассолом с водой, солью, сахаром, перцем горошком, лавровым листом и растительным маслом. После добавления уксуса овощи остывают при комнатной температуре, затем банку убирают в холодильник — через два-три дня закуска готова.

Еще один тренд — маринованный чеснок в меде. На 250 г меда нужно около 10 зубчиков чеснока. Кто-то просто заливает чеснок медом, кто-то готовит маринад, прогревая мед на водяной бане и добавляя яблочный или обычный 9% уксус и специи. Некоторые едят чеснок сырым, макая в мед.

Клинический психолог Антон Коровин объяснил, что раньше помощь с заготовками воспринималась детьми как обязанность, а теперь это добровольный выбор, который приносит удовольствие и вызывает ностальгию по знакомым запахам и вкусам. По его словам, человеку естественно хотеть быть замеченным и получать отклик от окружающих, а соцсети стали пространством, где можно удовлетворить эту потребность.