KP.RU: загадочную деревянную ладонь обнаружили археологи в Смоленской области

В связи с празднованием Дня археолога, который отмечается 15 августа, сайт KP.RU напомнил о самых удивительных открытиях в России.

Так, в Смоленской области сотрудники Государственного Эрмитажа обнаружили деревянную ладонь, сделанную в каменном веке. Предназначение артефакта до сих пор остается загадкой.

В Вологде археологи нашли кожаный мяч и другие предметы, свидетельствующие о веселой и разнообразной жизни средневековых жителей города.

На реке Оке в Нижегородской области исследовали погребение женщины из племени мурома с замысловатым головным убором и украшениями.

На Ямале найдены древние захоронения, напоминающие «зиккураты наоборот» — ямы со ступенями, символизирующие лестницу в подземное царство.