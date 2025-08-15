KP.RU: загадочную деревянную ладонь обнаружили археологи в Смоленской области
В связи с празднованием Дня археолога, который отмечается 15 августа, сайт KP.RU напомнил о самых удивительных открытиях в России.
Так, в Смоленской области сотрудники Государственного Эрмитажа обнаружили деревянную ладонь, сделанную в каменном веке. Предназначение артефакта до сих пор остается загадкой.
В Вологде археологи нашли кожаный мяч и другие предметы, свидетельствующие о веселой и разнообразной жизни средневековых жителей города.
На реке Оке в Нижегородской области исследовали погребение женщины из племени мурома с замысловатым головным убором и украшениями.
На Ямале найдены древние захоронения, напоминающие «зиккураты наоборот» — ямы со ступенями, символизирующие лестницу в подземное царство.