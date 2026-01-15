KP.RU: умные самовосстанавливающиеся материалы могут изменить мир уже в 2026 году

Сайт KP.RU перечислил пять научных прорывов, которые могут изменить мир в 2026 году. Одно из них — самовосстанавливающиеся умные материалы.

Ежегодные убытки мировой экономики от коррозии превышают отметку в 2,5 миллиарда долларов (почти 200 миллиардов рублей). Эти средства уходят на восстановление объектов инфраструктуры: мостов, трубопроводов, кораблей, зданий и прочих сооружений. Интеграция технологии интернета вещей (датчиков) с инновационными самовосстанавливающимися материалами способна значительно повысить эффективность эксплуатации и снизить расходы.

Принцип действия заключается в следующем: встроенные сенсоры фиксируют повреждения поверхности (сколы, трещины, следы коррозии) и запускают механизм восстановления. Благодаря технологии автомобиль, например, сможет сам закрашивать царапины после ДТП.