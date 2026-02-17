KP.RU собрал несколько рецептов идеальных блинов на Масленицу

Блины — традиционное угощение на Масленицу, и каждая хозяйка стремится удивить своих гостей. Существуют разнообразные рецепты блинов: тонкие, пышные, на кефире или на растительном молоке. KP.RU собрал несколько проверенных рецептов, которые помогут вам порадовать близких.

Тонкие ажурные блины

Ингредиенты: 250 мл молока; 120 мл кипятка; два яйца; около стакана муки; две ст. л. сахара, соль по вкусу; 50 г растопленного сливочного масла.

Приготовление: — Взбейте яйца с сахаром и солью, добавьте половину теплого молока, перемешайте. — Постепенно всыпайте муку, тщательно перемешивая. — Оставшееся молоко разогрейте, добавьте его в тесто вместе с кипящей водой, постоянно помешивая. — Добавьте растопленное сливочное масло. — Если остались комочки, процедите тесто через сито. Оставьте «отдохнуть» на 15 минут.

Мягкие блины на кефире

Ингредиенты: два стакана кефира; три яйца; 1,5 стакана муки; сахар, соль по вкусу, сода на кончике ножа; один-два стакана кипятка.

Приготовление: — Взбейте яйца с сахаром и солью. — В кефир добавьте соду, затем смесь яиц и сахара. — Постепенно добавляйте муку, тщательно перемешивая. — Вскипятите воду и введите ее тонкой струйкой в тесто. — Добавьте растительное масло, еще раз перемешайте. Дайте тесту постоять.

Пышные блины на дрожжах

Ингредиенты: 150 г пшеничной муки; 180 г манной крупы; 500 мл молока; одно яйцо; 50 г сливочного масла; одна ч. л. сухих дрожжей; соль, сахар по вкусу; ванильный сахар (по желанию).

Приготовление: — Взбейте яйцо с солью, сахаром, ванильным сахаром. — Молоко и сливочное масло слегка разогрейте, влейте в яичную смесь, добавьте дрожжи. — Засыпьте манку и муку, перемешайте. Поставьте в теплое место на 1,5 часа. — Готовое тесто должно увеличиться в два-три раза. Размешивать его не нужно. — Жарьте блины как обычно.