KP.RU и выпускники «Мастерской новых медиа» провели проект, посвященный работавшим на нужды фронта подросткам

Комсомольская правда» и выпускники «Мастерской новых медиа» провели совместный проект, посвященный детям и подросткам, которые работали на нужды фронта во время Великой Отечественной войны. Эти юные герои трудились у станка, в рудниках и на полях, приближая победу, сообщил сайт KP.RU .

Особенность проекта в том, что истории записаны уроженцами городов-героев труда. Они с особым чувством гордости и уважения рассказали о тех, кем особенно гордятся их родные регионы.

Всего было выпущено шесть роликов, которые набрали более 655 тысяч просмотров. В первом ролике рассказывается о трех сестрах Качаловых, которые занимались золотодобычей и перевыполняли взрослые нормы на 300 и более процентов. Во втором — о юном рыбаке Коле Змановском, который за один квартал выловил почти 5 тонн рыбы. В третьем — о Вере Корсаковой, которая сшила сотням тысяч солдат кирзовые сапоги.

«Гвозди б делать из этих людей: крепче б не было в мире гвоздей», — эти строки про таких, как наши герои!

Александра Абдулкеримова из «Комсомольской правды» отметила: «Так что я очень рада, что нам удалось реализовать этот замечательный проект — да еще и в год 80-летия Победы!»

Ролики проекта можно посмотреть в социальных сетях «Комсомольской правды» и «Мастерской новых медиа» по хэштегу #героитыла.