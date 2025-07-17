«Кот на удаленке». Россиянам предложили оформить подписку на питомца

В Благовещенске хозяин кота предложил подписку на фото и видео с его питомцем

Предприимчивый житель Благовещенска предложил необычную услугу любителям кошек — «Кот на удаленке». Достаточно оформить платную подписку для получения фотографий и видео с питомцем по имени Кавачи, сообщило агентство «Порт Амур».

Владелец кота обещает будущим подписчикам, что его игривый и харизматичный питомец сможет поднять им «выработку гормонов счастья». По его словам, животное умеет приносить бумажки и шарики, поэтому точно не даст заскучать.

Хозяин Кавачи отметил, что его предложение для тех, кто любит животных, но не может позволить себе завести своего питомца, или же грустит и испытывает стресс.

В рамках подписки мужчина обещает каждый день отправлять не менее трех фото и одного видео кота в случайное время. За это он попросил 700 рублей в месяц.

В начале прошлого года жительница Ханты-Мансийского округа продавала кота-романтика за миллиард рублей.