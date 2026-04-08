Космонавт Зубрицкий заявил, что в космосе приходит восприятие Земли как дома для всего человечества

Космонавт «Роскосмоса» Алексей Зубрицкий в беседе с RT подчеркнул, что нахождение в космосе меняет взгляд на Землю. По его словам, планета предстает как общий дом для всего человечества.

Журналисты поинтересовались у специалиста, как из космоса воспринимается деление мира на «наших» и «не наших».

«Из космоса я видел, что на планете Земля вообще не видно границ — никаких. И ты понимаешь, что Земля — это наш общий дом», — ответил Зубрицкий.

По его словам, также приходит понимание необходимости жить сообща ради процветания планеты.