Космонавт Зубрицкий заявил, что в космосе приходит восприятие Земли как дома для всего человечества
Космонавт «Роскосмоса» Алексей Зубрицкий в беседе с RT подчеркнул, что нахождение в космосе меняет взгляд на Землю. По его словам, планета предстает как общий дом для всего человечества.
Журналисты поинтересовались у специалиста, как из космоса воспринимается деление мира на «наших» и «не наших».
«Из космоса я видел, что на планете Земля вообще не видно границ — никаких. И ты понимаешь, что Земля — это наш общий дом», — ответил Зубрицкий.
По его словам, также приходит понимание необходимости жить сообща ради процветания планеты.