Космонавт Зубрицкий отметил сложности адаптации к гравитации после космического полета

Космонавт «Роскосмоса» Алексей Зубрицкий, проведший в космосе почти 245 суток, поделился с RT впечатлениями после возвращения на Землю.

Он отметил, что первое время после приземления все предметы казались необычайно тяжелыми.

«Даже себя поднимать сложно. Когда ложишься на подушку, тебе кажется, что на тебе сидит слон и вдавливает в эту подушку. Земля обнимает крепко, плотно», — подчеркнул специалист.

Зубрицкий также добавил, что со временем ощущения меняются, возвращается привычный мышечный тонус и адаптация к земной гравитации становится проще.