Космонавт объяснил, почему некоторые люди до сих пор верят в плоскую Землю

Космонавт Артемьев призвал с юмором относиться к тем, кто верит в плоскую Землю

На утверждение людей о том, что Земля плоская нужно реагировать с юмором. Такое мнение выразил космонавт-испытатель, Герой России Олег Артемьев в беседе с РИА «Новости» .

«Это, конечно, от образования, но немножко от невежества. И любой факт из нашей жизни — он может быть подвержен сомнению», — сказал он, отвечая на вопрос, почему некоторые до сих пор верят в плоскую Землю.

Космонавт отметил, что на таких людей не стоит обращать внимание. Есть даже те, кто не верит, что Юрий Гагарин летал в космос, а американцы побывали на Луне.

«Не надо обращать внимание и не надо стараться переспорить этих людей, просто относиться к этому с юмором», — посоветовал Артемьев.

Ранее актриса Юлия Пересильд, которая полетела в космос ради съемок в фильме «Вызов» призналась, что задумалась о смерти, когда их корабль не смог с первого раза состыковаться с МКС. В тот момент звезда испугалась, что может не вернуться домой.