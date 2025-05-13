Косметолог Жумабаева посоветовала за месяц до свадьбы сделать холодную плазму

Свадьба требует внимания не только к организации, но и к уходу за собой. Чтобы выглядеть безупречно в день торжества, невестам стоит обратить внимание на эффективные бьюти-процедуры, о которых рассказала косметолог-эстетист Фатима Жумабаева. Ее слова передала «Вечерняя Москва».

За месяц до свадьбы

Один из современных методов ухода — холодная плазма. Процедура стимулирует выработку коллагена и эластина, придавая коже свежесть и подтянутость. Она полезна при тусклом цвете лица, первых морщинах и других проблемах.

Пилинг — еще один способ улучшить кожу. Он помогает удалить ороговевшие клетки, обновить цвет и текстуру, уменьшить морщины и постакне. Но проводить его нужно под наблюдением специалиста.

За неделю до свадьбы

Озонотерапия — процедура, которая заменяет курс биоревитализации без инъекций. Озон уплотняет кожу, оказывает лифтинг-эффект, насыщает ткани влагой и питательными веществами. Метод безболезненный и не требует длительного заживления.

За четыре дня до торжества

Super Face — техника пептидного омоложения. Используются рассасывающиеся нити, которые разглаживают рельеф кожи и улучшают ее структуру. Результат — гладкая и сияющая кожа.

В день свадьбы

Лучше избегать новых процедур. Достаточно привычного мягкого ухода: питательная маска, патчи под глаза и проверенный крем. Это придаст коже свежесть и сияние.