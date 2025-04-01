Косметолог Вищипанова: макияж «вязаной куклы» чреват проблемами с кожей

Врач-косметолог Надежда Вищипанова рассказала «Москве 24» об опасности популярного макияжа «вязаной куклы». Девушки используют клей и шерстяные нити для создания образа, напоминающего вязаную куклу.
По словам эксперта, такой бьюти-тренд чреват проблемами с кожей. Даже кратковременный контакт с клеем может спровоцировать аллергическую реакцию. А если долго не снимать узор, возрастает риск гнойничковых воспалений и обострения угревой болезни.
У молодых людей, которые часто экспериментируют с подобным макияжем, кожа может покрыться рубцами и пигментными пятнами. Снять их будет сложно или даже невозможно.
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