Косметолог Вищипанова: макияж «вязаной куклы» чреват проблемами с кожей

По словам эксперта, такой бьюти-тренд чреват проблемами с кожей. Даже кратковременный контакт с клеем может спровоцировать аллергическую реакцию. А если долго не снимать узор, возрастает риск гнойничковых воспалений и обострения угревой болезни.

У молодых людей, которые часто экспериментируют с подобным макияжем, кожа может покрыться рубцами и пигментными пятнами. Снять их будет сложно или даже невозможно.