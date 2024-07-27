Косатки потопили британский парусник в Гибралтарском проливе

В Испании спасли троих британцев с потопленного косатками парусника в Гибралтаре

Michael Weberberger/imageBROKER.com
Фото: Michael Weberberger/imageBROKER.com/Global Look Press

Испанская морская служба спасла трех членов экипажа британского парусника, который потопили косатки в Гибралтарском проливе. Об этом королевская служба спасения сообщила в соцсети Х.

Парусное судно Bonhomme William запросило буксировку после столкновения с косатками. Позже британцы сообщили, что лодка тонет.

«Наш центр в Тарифе мобилизовал спасательное судно Enif, которое спасло трех человек, находившихся на борту», — сообщили в службе.

Ранее подобное произошло с 15-метровым кораблем Alboran Cognac. Судно получило пробоину при столкновении с косатками, моряков спас проходивший рядом танкер.

Исследователи считают, что оба судна столкнулись в Гибралтарском проливе с субпопуляцией косаток «Глэдис». Она насчитывает около 15 особей и обитает между севером Пиренейского полуострова и Гибралтарским проливом.

Fan ID, уходи. В Госдуму внесут законопроект об отмене карточки болельщика

Стажировка муниципальной команды из ЛНР завершилась в Подмосковье

«Русский след» на горе Афон. За что хотят выселить монахов монастыря Эсфигмен

ФСБ задержала генерала Булгакова. Кто он такой и в чем его заподозрили

Убийство за деньги и гражданство. Что известно о подрывнике машины в Москве

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте