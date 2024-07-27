Косатки потопили британский парусник в Гибралтарском проливе

В Испании спасли троих британцев с потопленного косатками парусника в Гибралтаре

Испанская морская служба спасла трех членов экипажа британского парусника, который потопили косатки в Гибралтарском проливе. Об этом королевская служба спасения сообщила в соцсети Х .

Парусное судно Bonhomme William запросило буксировку после столкновения с косатками. Позже британцы сообщили, что лодка тонет.

«Наш центр в Тарифе мобилизовал спасательное судно Enif, которое спасло трех человек, находившихся на борту», — сообщили в службе.

Ранее подобное произошло с 15-метровым кораблем Alboran Cognac. Судно получило пробоину при столкновении с косатками, моряков спас проходивший рядом танкер.

Исследователи считают, что оба судна столкнулись в Гибралтарском проливе с субпопуляцией косаток «Глэдис». Она насчитывает около 15 особей и обитает между севером Пиренейского полуострова и Гибралтарским проливом.