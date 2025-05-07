Корреспондент «Красного знамени» Шестериков стал новым героем спецпроекта РИАМО

В рамках специального проекта «Герои-военкоры» агентство РИАМО опубликовало материал о Михаиле Шестерикове — знаменитом военном корреспонедте времен Великой Отечественной войны, сотруднике газеты «Красная звезда», участнике важнейших сражений и событии Нюрнбергского трибунала.

Михаил Шестериков, начав свою карьеру в 1942 году, прошел долгий путь фронтового журналиста, пройдя через крупнейшие сражения. Завершив войну в звании майора, он оставил глубокий след в истории отечественной военной журналистики.

Корреспондент Шестериков запечатлел незабываемые страницы военных хроник, будучи свидетелем величайших событий: он видел ожесточенные уличные бои Сталинграда, мужество защитников Курска, прорыв окружения под Корсунем и разгром немецких войск в Ясско-Кишиневской операции.

Свои впечатления о войне Михаил Шестериков записывал в личный дневник, ставший основой для статей и рассказов. Один из известных эпизодов воспоминаний гласит: «Все, что следовало знать о войне, я постиг под Сталинградом. Остальные битвы — Украина, Молдавия, Венгрия — добавили лишь незначительные штрихи к моему пониманию ужасов войны, страданий, крови и человеческих жертв».

В качестве представителя прессы он присутствовал на суде в Нюрнберге, где вершилось правосудие над руководством Третьего рейха.