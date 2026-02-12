Консультант компании «Лемана ПРО» Гоголева рассказала, что корневой сельдерей и лук-порей требуют раннего посева

В феврале у дачников начинается активная пора. Чтобы некоторые цветы зацвели вовремя, их семена необходимо высаживать уже сейчас. Консультант отдела «Сад» компании «Лемана ПРО» Юлия Гоголева рассказала изданию Mail Погода , какие растения стоит сеять в этом месяце. Она упомянула, что гвоздика Шабо, бегония вечноцветущая, эустома, лаванда и пеларгония нуждаются в длительном цикле развития и зацветут через четыре-шесть месяцев после посева.

Также специалист отметила, что некоторые овощи и ягоды, такие как корневой сельдерей, лук-порей и садовая земляника, требуют раннего посева, написало URA.RU.

Для успешного выращивания рассады важно обеспечить ей достаточное количество света. Фитолампы со специализированным спектром, размещенные на высоте 15–25 сантиметров от растений, помогут создать необходимые условия.

Не менее важен и уровень влажности воздуха. Сухой воздух от батарей может привести к появлению паутинного клеща и пересыханию грунта. Каждая культура требует своей температуры в помещении, но зачастую для появления ростков требуется 22–25 градусов, а после их появления — 18–20 градусов тепла.