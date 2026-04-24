Комета C/2025 R3 максимально приблизится к Земле 26 апреля

Комета C/2025 R3 прошла перигелий — ближайшую к Солнцу точку своей орбиты. Ее ядро не разрушилось под воздействием солнечного жара. Подробнее рассказал ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров в беседе с Ura.ru .

По его словам, название кометы — это систематическое обозначение, позволяющее быстро отличить ее от других небесных тел. «C/» обычно присваивается непериодическим кометам, которые прилетают к Солнцу лишь однажды и навсегда его покидают.

Ближе всего к Земле комета подойдет 26 апреля, расстояние до нее сократится до 70–71 миллиона километров. В предрассветные часы объект будет находиться рядом с Солнцем, поэтому наблюдать за ним нужно осторожно, не поднимая взгляд слишком близко к светилу.