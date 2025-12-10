Коллекция Пермского музея пополнилась останками организмов возрастом 580 млн лет

Пермский краеведческий музей получил уникальную коллекцию ископаемых останков древних организмов, обитавших на Земле в докембрийский период — около 580 миллионов лет назад. Об этом сообщило Ura.ru .

Окаменелости обнаружили на территории Широковского водохранилища в Пермском крае. Их передал учреждению заведующий лабораторией стратиграфии верхнего докембрия Геологического института РАН Антон Колесников.

Найденные организмы, известные как вендобионты, были мягкотелыми и бесскелетными, напоминали медуз или желеобразные структуры. Они обитали на дне мелководных морей и имели округлую форму.