Портал Клео.ру назвал восемь причин, из-за которых становится труднее сосредоточиться, и рассказал, что помогает с ними справиться.

Рассеянность часто вызвана нехваткой сна. Несколько ночей с коротким или неглубоким сном снижают внимание. Кофе дает лишь временный эффект. Единственный рабочий способ — наладить режим: ложиться и вставать в одно время.

Постоянные переключения между задачами также вредят концентрации, увеличивая время работы и количество ошибок. Рекомендуется отключить необязательные уведомления, не держать открытыми все чаты и выделить отдельное время на почту, пишет «Ридус».

Хронический стресс забирает часть внимания. По возможности нужно убрать источник напряжения, а если стресс влияет на сон или работу — обратиться к терапевту или психологу.

При тревоге внимание возвращается к возможным проблемам. Если мысли мешают жить и работать, нужна работа с тревогой и помощь специалиста. Трудности с концентрацией — симптом депрессии. Если симптомы появились вместе и держатся долго, нужна профессиональная помощь.

Дефицит железа вызывает усталость и проблемы с мышлением. При жалобах на концентрацию стоит сдать анализы и обратиться к врачу. Нехватка витамина B12 отражается на нервной системе. Нужно проверить его уровень и составить программу лечения со специалистом.

При гипотиреозе проблемы с вниманием сопровождаются усталостью, сонливостью и зябкостью. Нужно обратиться к врачу для проверки щитовидной железы.