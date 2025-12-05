Китайцы устремились в Мурманск, чтобы зачинать детей под северным сиянием

Число бронирований путевок в Мурманскую область среди китайцев возросло на 20%. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Регион стал одним из лидеров зимних туристических направлений. Одна из причин — северное сияние: китайцы верят, что если зачать под ним ребенка, то он всю жизнь будет счастливым.

Ожидается, что в следующем году Россию посетят до двух миллионов китайских туристов. При этом туристический поток между странами двусторонний: после отмены виз для россиян бронировать Китай стали в 2,7 раза чаще.

По словам путешественников, обстановка на пляжах курорта Санья уже начинает напоминать Сочи в разгар сезона. При этом толкучки нет, найти места на шезлонге или просто на песке можно почти всегда.