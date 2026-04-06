Китайские ученые вывели светящиеся в темноте орхидеи и подсолнухи

Китайские ученые с помощью генной инженерии создали растения, которые светятся в темноте. По их задумке, такие посадки в городской среде могли бы стать туристической достопримечательностью и даже использоваться для освещения улиц ночью. Об этом сообщил MIR24.TV со ссылкой на Euronews.

В ходе экспериментов исследователи встроили в клетки растений гены светлячков и светящихся грибов. В результате модифицированные экземпляры начали излучать мягкое свечение. Всего удалось создать около 20 видов светящихся растений, включая орхидеи, подсолнухи и хризантемы.

Такие растения не требуют электричества — им достаточно воды и удобрений. Поэтому их можно рассматривать как экологичный источник освещения, который экономит энергию и не производит вредных выбросов.