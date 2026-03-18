Китаец восемь лет принимал боль от железной палочки в горле за похмелье

Жителя китайского города Далянь пришлось экстренно госпитализировать с сильной болью. Уже в операционной медики с удивлением узнали, что мужчина восемь лет терпел дискомфорт из-за стальной палочки, сообщило издание Guangming Daily .

Мужчина по фамилии Ван умудрился случайно проглотить ее целиком во время ужина. Он сразу же обратился за помощью. Когда врачи объяснили, что для удаления предмета потребуется полноценное хирургическое вмешательство, он испугался последствий и отказался от операции.

Все эти годы мужчина мирился с периодическим дискомфортом, наивно полагая, что неприятные ощущения в горле вызваны лишь употреблением алкоголя.

Терпение Вана лопнуло только недавно, когда однажды утром он проснулся от невыносимой боли: глотать стало практически невозможно.

В ходе обследования выяснилось, что стальной стержень буквально врос в ткани задней стенки горла, а его кончик на три сантиметра выступал сверху. К счастью, за столь долгий срок инородное тело не вызвало серьезных кровотечений или язв.

На этот раз хирурги нашли решение, которое устроило пациента: палочку вытащили малоинвазивным методом прямо через рот, не делая разрезов на шее. Операция прошла успешно.

