«Кисуня, иди гуляй». В Приморье тигр забрал у рыбаков улов и был таков

В Приморье тигр подстерег местных рыбаков, схватил ведро с уловом и убежал

Жители Приморья отправились на рыбалку и едва не стали добычей тигра. Видео опубликовал Telegram-канал Svodka25.

Рыбаки рассказали на камеру, что хищник, видимо, сначала наблюдал за ними в зарослях осоки.

«Кисуня, иди гуляй. Дай удочки нам забрать, мы рыбачим, киса», — были слышны возгласы на видео.

Рыбаки успели закрыться в автомобиле, но улов с собой не забрали. Голодный хищник почуял запах свежей рыбы, схватил зубами полное ведро и был таков. Мужчины, снявшие видео, еще долго восхищались мощью и грацией нежданного гостя.

