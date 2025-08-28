«Кисуня, иди гуляй». В Приморье тигр забрал у рыбаков улов и был таков
В Приморье тигр подстерег местных рыбаков, схватил ведро с уловом и убежал
Жители Приморья отправились на рыбалку и едва не стали добычей тигра. Видео опубликовал Telegram-канал Svodka25.
Рыбаки рассказали на камеру, что хищник, видимо, сначала наблюдал за ними в зарослях осоки.
«Кисуня, иди гуляй. Дай удочки нам забрать, мы рыбачим, киса», — были слышны возгласы на видео.
Рыбаки успели закрыться в автомобиле, но улов с собой не забрали. Голодный хищник почуял запах свежей рыбы, схватил зубами полное ведро и был таков. Мужчины, снявшие видео, еще долго восхищались мощью и грацией нежданного гостя.
