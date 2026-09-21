Кашемировый бронд у звезд связали с продолжением тренда на естественность

Кашемировый бронд стал популярным выбором среди звезд благодаря своей способности придавать волосам естественный и утонченный вид. Этот оттенок — микс блонда и шатена — не перегружает образ, но делает его уникальным, пишет «Петербург 2» .

Кашемировый бронд — это техника окрашивания, отличающаяся исключительной мягкостью и плавностью цвета. Вдохновением для нее послужил образ Синди Кроуфорд из 90-х годов, а автором методики стала востребованный нью-йоркский колорист Дженна Перри.

В отличие от сложных многочасовых процедур, этот метод не требует резких переходов. Для создания оттенка используются специальные красители, например R+Color Hypermatic 10-Minute Demi-Permanent Liquid Hair Color. Технология позволяет получить сложный, но естественный цвет, который долго сохраняет свежий вид.

Тренд на естественность продолжает укреплять позиции в индустрии красоты. Кашемировый бронд подчеркивает индивидуальность и помогает избежать устаревших техник. Оттенок идеально подходит тем, кто ценит минимализм и стремится выглядеть дорого без лишних усилий.