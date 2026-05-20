Картину Дейнеки «На страже мира» представят в Севастополе

Одно из самых масштабных произведений в истории живописи — картина Александра Дейнеки «На страже мира» — направили из Курска в Севастополь. Подробности сообщил сайт телеканала «Звезда» .

Полотно, длина которого составляет 30 метров, а ширина — 3,5 метра, перевозят в специальном транспорте с соблюдением особого температурного режима и под вооруженным сопровождением, так как подобные грузы считаются бесценными.

Для транспортировки картину пришлось разрезать на пять частей и намотать на вал, а по прибытии в Севастополь ее ожидает сложная реставрация. Примечательно, что реставрационные работы будут проходить в открытом формате: посетители смогут наблюдать за процессом восстановления шедевра в режиме онлайн.