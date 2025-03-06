Как уберечь себя от агрессивных собак? Кинологи и дрессированный пес Кодекс — в студии 360.ru

Кинолог Шикян рассказал, как воспитать собаку послушной и неагрессивной

За последние две недели в России участились случаи нападений собак на людей. Не только бродячих, но и тех, которых выгуливают хозяева. Травмы от агрессии ротвейлеров, хаски и собак других пород могут быть очень серьезные. А последствия для хозяина могут закончиться и вовсе уголовным делом.

Как воспитать и обезопасить своего питомца, а заодно защититься самому, в беседе с ведущей 360.ru Еленой Кононовой рассказал профессиональный кинолог Александр Шикян и Галина Очкасова, хозяйка главного гостя эфира — бельгийской овчарки по кличке Кодекс. Посмотрите, что он умеет и узнайте, как его этому научили.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте