За последние две недели в России участились случаи нападений собак на людей. Не только бродячих, но и тех, которых выгуливают хозяева. Травмы от агрессии ротвейлеров, хаски и собак других пород могут быть очень серьезные. А последствия для хозяина могут закончиться и вовсе уголовным делом.