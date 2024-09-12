Многослойность в украшениях считается одним из эффектных способов сделать свой образ разнообразнее. Об этом «Газете.Ru» сообщила ювелир Елена Ракутина.

Несколько однотипных изделий, таких как цепочки или кольца, создадут гармоничный микс за счет нюансов цвета, фактуры или формы. По словам эксперта, сейчас можно смело использовать разную длину и плетения, написал сайт kp.ru.

Колье, выполненное с добавлением небольших декоративных элементов, усилит эффект многослойности, добавила Ракутина.