Юрист Соловьев: не более 4,5% приговоренных к смертной казни являются невиновными

Не более 4,5% людей, приговоренных к смертной казни за совершение тяжких преступлений, являются невиновными. Об этом рассказал заслуженный юрист РФ Иван Соловьев в беседе с RT .

Таким образом эксперт прокомментировал ситуацию с оправданием 88-летнего японца Ивао Хакамату, которому в 1968 году назначили наказание в виде лишения жизни по делу об убийстве четырех человек.

«Наряду с тем, что очень хорошо отработала защита этого японца, скорее всего, у адвоката была стойкая уверенность, что его подопечный этого не совершал», — отметил специалист.

По словам Соловьева, сторона защиты сумела передать соответствующие сомнения судье. Убедительны были и показания самого фигуранта, добавил юрист.