Ясновидящая Ахметжанова: с финансовыми трудностями в конце сентября столкнутся Близнецы, Львы и Весы

Ясновидящая Кажетта Ахметжанова в беседе с Life рассказала о том, каким знакам зодиака придется столкнуться с финансовыми тратами в конце сентября.

Так, у Близнецов эмоции и внезапные желания будут влиять на затраты. Спонтанные покупки в этот период, по словам специалиста, могут стать причиной финансовых неурядиц.

У Львов могут возникнуть расходы, связанные с покупкой жилья или затратами на ремонт. Несмотря на то, что все эти траты окажутся непредвиденными, они ​помогут повысить комфорт и создать уютное место для жизни.

От Весов конец сентября потребует дополнительных трат на медицинские услуги, профилактические обследования или лечение. Ясновидящая рекомендует не игнорировать этот вопрос и уделить внимание здоровью.