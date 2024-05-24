Ямал1: спелая и качественная клубника всегда имеет однородный и насыщенный цвет

Спелая и качественная клубника отличается насыщенным цветом. На хороший продукт также указывает однородная структура ягод. Об этом написало издание Ямал1 .

Как уточнил «Петроград», хорошие ягоды имеют упругую, блестящую и гладкую поверхность. На такой клубнике нет вмятин и хоть каких-нибудь повреждений. Спелая клубника также имеет насыщенный характерный аромат.

Россиянам посоветовали избегать зеленых ягод с пожелтевшими листьями и плодов, на кончиках которых есть белая окраска.