Известный стилист Рогов рассказал о возвращении в моду ободков-пружинок

Ободки-пружинки переживают новый всплеск популярности, и известный стилист Александр Рогов делится своими наблюдениями по этому поводу. Он поясняет, кому идеально подойдут такие ободки и как их можно носить, а также вспоминает звездные примеры из 2000-х годов. Его слова передал «Петербург2» .

В последние годы привычные аксессуары для волос перестали вызывать прежний восторг у многих женщин. Пластиковые ободки, которые долго считались универсальным решением, постепенно сдают позиции новым и забытым ранее деталям. Как сообщает Legion-Media, желание уйти от стандартных форм и добавить в повседневность легкости и динамики подталкивает интерес к переменам в образе.

Стилист Александр Рогов отмечает возвращение ободков-пружинок, которые были особенно популярны в начале 2000-х. По его мнению, именно этот аксессуар может стать главным акцентом в образе, вытеснив классические варианты. Причина проста: ободки-пружинки удобны и позволяют экспериментировать с укладкой без перегрузки внешнего вида.

Показ Miu Miu показал, что мода вновь обращается к ностальгии по эпохе, когда аксессуары служили не просто дополнением, а способом выразить индивидуальность. Тренд на ободки-пружинки отражает усталость от строгих линий и желание добавить в образ больше свободы.