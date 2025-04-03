«Известия»: полная разрядка смартфона негативно влияет на работу аккумулятора

Эксперт «МегаФона» Александр Джакония рассказал «Известиям», что полная разрядка смартфона негативно влияет на работу аккумулятора.
По его словам, современные батареи функционируют благодаря движению ионов между катодом и анодом. Если допускать полный разряд, ионы будут хуже двигаться при следующей зарядке. Поэтому важно следить за уровнем заряда телефона и избегать разрядки ниже 40%, написали «7Дней».
Эксперт подчеркнул, что важно следить за температурными условиями для телефона. Оставлять его на солнце или в холодной машине не рекомендуется. На морозе аккумулятор быстрее разряжается, а перегрев может повредить внутренние компоненты устройства, добавил он.
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