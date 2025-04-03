«Известия»: полная разрядка смартфона негативно влияет на работу аккумулятора

По его словам, современные батареи функционируют благодаря движению ионов между катодом и анодом. Если допускать полный разряд, ионы будут хуже двигаться при следующей зарядке. Поэтому важно следить за уровнем заряда телефона и избегать разрядки ниже 40%, написали «7Дней».

Эксперт подчеркнул, что важно следить за температурными условиями для телефона. Оставлять его на солнце или в холодной машине не рекомендуется. На морозе аккумулятор быстрее разряжается, а перегрев может повредить внутренние компоненты устройства, добавил он.