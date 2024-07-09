Издание Life: настенные бра, торшеры и светодиодные ленты помогут визуально расширить пространство

Журналисты Life дали россиянам несколько простых советов, которые помогут сделать дом уютным и приятным местом без больших финансовых вложений.

Сперва издание обратило внимание на использование зеркал и правильного освещения. Всем известно, что зеркала хорошо увеличивают пространство, а свет помогает создать иллюзию глубины. Чтобы добавить объема помещению, достаточно разместить крупное зеркало напротив окна.

Что касается освещения, то лучше забыть о центральной на потолке люстре. Квартира или дом станут гораздо более уютными, если прибегнуть к многослойности ламп. Настенные бра, торшеры и светодиодные ленты помогут визуально расширить пространство.

Корме того, в последние годы спасителем малогабаритных квартир стала мебель-трансформер. Хорошим приобретением станет диван-кровать, на котором днем можно посидеть, а ночью переоборудовать в спальное место.