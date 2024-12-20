Издание Ferra.ru назвало регионы Земли, где моделируют жизнь на других планетах

Тенденция закрывать людей на длительное время и наблюдать за ними не нова. Первопроходцем стал эксперимент БИОС-3 в СССР 1960–1970-х годов. Участников запирали в герметичных модулях, где они выращивали растения, проводили эксперименты и проверяли, смогут ли автономно выживать (даже пекли хлеб из выращенной пшеницы), сообщил изданию Ferra.ru Юрий Бражников.

Следующим шагом стал российский проект «Марс-500», проведенный в 2010–2011 годах. Группа людей провела 520 дней в модуле, «путешествуя» на Марс и обратно. Тогда ученые впервые столкнулись с проблемой хронической усталости и психологической изоляции.

Также стоит упомянуть Южный полюс: изоляционные станции в Антарктиде помогают моделировать жизнь на других планетах. Это место выбрано из-за условий, которые напоминают предполагаемые условия жизни на некоторых планетах: холод, темнота и отрезанность от цивилизации.