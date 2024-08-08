Издание «ФедералПресс» перечислило самые дорогие породы кошек, которые продаются в России

Наиболее дорогими породами кошек, которых можно встретить в объявлениях на российских сайтах, считаются мини-гепарды, ручные тигры и пушистые пловцы. Об этом написало издание «ФедералПресс» .

Порода саванна, иначе — мини-гепарды, появилась в Америке после скрещивания африканского сервала и домашней сиамской кошки. Животное может весить до 15 килограммов, а ее рост в холке составляет больше полуметра. Купить такую кошку в России можно от 80 тысяч рублей.

Тойгер, или уменьшенная копия тигра, стоит в России около 50-100 тысяч рублей. Появились эти питомцы после скрещивания бенгальца и домашней полосатой кошки. Вес взрослого тойгера может доходить до семи килограммов.

Цена на кошек породы рэгдолл начинается от 30 тысяч рублей, а купить мэнскую бесхвостую можно за 500 американских долларов.