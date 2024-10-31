Рыбин не против использования трека «Дюны» в анонсе матча «Аталанты» в Серии А

Певец, основатель и лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин не стал возражать против использования трека «Привет с большого бодуна» в анонсе матча итальянского футбольного клуба «Аталанта». В интервью 360.ru музыкант признался, что его повеселил получившийся ролик.

«Аталанта» в TikTok анонсировала матч 10-го тура Серии А с «Монцей» неоднозначным видео. На ролике анимированные персонажи шагают, пританцовывая, за большой курицей под слова «Привет с большого бодуна».

«Ну и нормально», — с улыбкой сказал Рыбин.

Он сообщил, что ролик ему показали ночью. Клип повеселил музыканта.

«Смешно. Пусть веселятся. Итальянцам нравятся русские, поэтому все сложилось», — сказал он.

Ранее Рыбин рассказал, что для него значат 90-е годы. Он отметил, что, как и для многих других россиян, это были тяжелые времена, но при этом интересные.