Историк Скоробогатов: Крымская операция — одна из лучших по эффективности в годы ВОВ
Старший преподаватель кафедры основ российской государственности Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Сергей Скоробогатов отметил в эфире телеканала «Крым 24», что Крымская наступательная операция 1944 года считается одной из наиболее эффективных операций в ходе Великой Отечественной войны.
Историк Скоробогатов подчеркнул, что, несмотря на высокую эффективность, она не была легкой победой. Он описал операцию как результат упорной подготовки и труда, отметив, что немецкие войска оказывали жесткое сопротивление, сражаясь за каждую пядь земли.
Скоробогатов также напомнил, что эта операция входит в список так называемых «сталинских ударов» 1944 года, представляющих собой серию крупных наступлений советских войск вдоль фронта.