Старший преподаватель кафедры основ российской государственности Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Сергей Скоробогатов отметил в эфире телеканала «Крым 24» , что Крымская наступательная операция 1944 года считается одной из наиболее эффективных операций в ходе Великой Отечественной войны.

Историк Скоробогатов подчеркнул, что, несмотря на высокую эффективность, она не была легкой победой. Он описал операцию как результат упорной подготовки и труда, отметив, что немецкие войска оказывали жесткое сопротивление, сражаясь за каждую пядь земли.

Скоробогатов также напомнил, что эта операция входит в список так называемых «сталинских ударов» 1944 года, представляющих собой серию крупных наступлений советских войск вдоль фронта.