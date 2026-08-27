Историк Шиндлер связал общественную поддержку Плутона с желанием поддержать аутсайдера

Астрономы давно переклассифицировали Плутон в карликовую планету, но споры о его статусе не утихают. Психологи считают, что дело в эмоциональной привязанности людей к прежним знаниям и нежелании признавать их изменчивость. Об этом пишет gazeta.spb.ru , ссылаясь на Space.com.

В 2006 году Международный астрономический союз изменил определение планеты, из-за чего Плутон потерял статус полноценной планеты и был переведен в разряд карликовых планет. Несмотря на это научное решение, многие люди до сих пор продолжают считать его полноценной планетой, что подтверждается популярностью фестивалей в его честь — например, в обсерватории Лоуэлла.

Культурный антрополог Диана Вайбель объясняет этот феномен тем, что детские ассоциации сохраняются на протяжении всей жизни. Для многих поколений Плутон запомнился как самая дальняя и загадочная планета Солнечной системы. Психотерапевт Лори Гро добавляет, что эмоциональная реакция людей на подобные изменения часто не соответствует их реальному влиянию на повседневную жизнь.

Психолог Мэтью Лихи отмечает, что изменение привычных категорий требует от человека перестройки структуры мышления. В случае с Плутоном практическая значимость этого знания для обычного обывателя минимальна, однако эмоциональная привязанность к нему очень высока. Историк Кевин Шиндлер считает, что общественная поддержка Плутона — это скорее желание поддержать аутсайдера, чем вопрос научного интереса или астрономии.