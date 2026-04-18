Историк Пивоваров объяснил, что за обещаниями Горбачева о «жилищном чуде» стояли большие расчеты

Михаил Горбачев, занимая пост генсека ЦК КПСС, заявил, что к концу века каждой советской семье будет предоставлена собственная квартира или даже дом. В беседе с KP.RU ситуацию проанализировал историк Никита Пивоваров.

По его словам, за этими обещаниями стояли серьезные расчеты. При Леониде Брежневе была создана Комплексная программа развития советского народного хозяйства до 2000 года. Данные показывали, что к концу века в СССР будут жить 300 миллионов человек, и каждому нужно было предоставить 22 квадратных метра жилья. Для этого необходимо было построить два миллиарда квадратных метров жилья.

«Если бы не экономический кризис и развал СССР, то обещание могли реализовать», — считает Пивоваров.

В 1989 году ввели в эксплуатацию 160 миллионов квадратных метров жилья, но в 1990 году темпы строительства снизились до 130 миллионов квадратных метров.