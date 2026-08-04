Историк моды Третьякова назвала яркий лак на длинных ногтях моветоном

Искусствовед Мария Третьякова посоветовала сочетать яркий лак с короткими ногтями и отказаться от сложного дизайна, передает радиостанция «Говорит Москва» .

По словам Третьяковой, в маникюре сейчас заметен тренд на натуральность. Она считает, что яркие оттенки лучше смотрятся на коротких ногтях.

«Лучше придерживаться правила: чем ярче лак, тем короче ногти. Ярко-алые ногти не стоит делать формой стилетто. Это такие хищные, длинные, похожие на когти. Это моветон», — сказала искусствовед.

Третьякова также не рекомендовала дизайн ногтей людям, не связанным с шоу-бизнесом. По ее словам, такой маникюр всегда считался элементом шоу.