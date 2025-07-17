Исследователь паранормальных явлений умер в туре с куклой-демоном Аннабель

Известный исследователь паранормальных явлений Дэна Риверу скоропостижно скончался во время тура «Проклятие Аннабель». Об этом написало издание New York Post .

«Была проведена сердечно-легочная реанимация, но 54-летний Ривера скончался», — сказано в публикации.

Ривера получил известность в роли исследователя паранормальных явлений программы «Самые населенные призраками места» на канале Travel Channel, а также был продюсером ряда других шоу, включая «28 дней с привидениями» на Netflix.

Ривера путешествовал по США, чтобы продемонстрировать всем желающим Аннабель — якобы одержимую злым духом куклу. Точная причина его смерти неизвестна.

Ранее менеджер благотворительного магазина в Швейцарии утверждал, что обнаружил куклу, в которую вселился дьявол. Он выложил ролик, на котором тряпичная игрушка самостоятельно двигала рукой.