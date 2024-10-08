Исследователь Андреев: в Антарктиде появились целые луга с гвоздичными растениями

Исследователь и заведующий лабораторией Ботанического института имени В. Л. Комарова Михаил Андреев рассказал об изменениях, которые произошли в Антарктиде с 80-х годов. Об этом сообщил Life.
По словам ученого, на территории региона существенно увеличилась площадь покрытия зеленью: как мхами, так и высшими растениями.
«Если в 85-м году там были маленькие куртинки (группы кустарников. — прим. ред.), то примерно году в 2020-м уже были целые луга. И если в 85-м я гвоздичных там не видел, то сейчас они появились», — поделился эксперт.
Однако он заверил, что Антарктида вряд ли превратится в «зеленый континент». Глобальное потепление там идет пятнами.
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