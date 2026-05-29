Исследование СберМаркетинга: российская молодежь чаще связывает культурный код страны с трудолюбием

Специалисты СберМаркетинга завершили масштабное исследование ДНК русского культурного кода. В нем приняли участие 1500 россиян, также было проведено 34 экспертных и глубинных интервью. Результаты показали, что молодежь чаще связывает культурный код страны с трудолюбием, адаптивностью и стремлением к саморазвитию, написало DailyMoscow .

Старшее поколение делает акцент на коллективизме, взаимовыручке и семейных ценностях. Среди типичных черт характера для русских 92% опрошенных отметили стойкость и силу, креативность и смекалку, а также умение жить в гармонии со сменой времен года. Еще 91% участников указали на адаптивность россиян.

Исследование также обнаружило различия в ассоциациях с Россией у мужчин и женщин. Женщины чаще связывают страну с природой, семьей и государственными символами. Мужчины же упоминают силу, мощь и отрасли экономики.

Генеральный директор СберМаркетинга Дмитрий Орченко подчеркнул, что запрос на единый культурный код существует у всех поколений, однако воспринимается он по-разному. Молодое поколение видит культурный код через личные истории и образ героя, а старшее — как коллективную объединяющую ценность.