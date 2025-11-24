Исследование Hyundai: при обновлении кухни россияне обращают внимание на технику и мебель

Исследование бренда Hyundai, с которым ознакомились «Известия» , показывает, что при обновлении кухни в 2025 году россияне в первую очередь обращают внимание на технику и мебель. Самыми значимыми покупками остаются холодильник и варочная панель — их выбирают 72 и 52% россиян соответственно.

«Россияне все чаще выбирают бытовую технику, которая сочетает функциональность, энергоэффективность и эстетичность», — отметил директор по продукту бренда Hyundai Александр Галкин.

Согласно исследованию, 17% россиян в 2025 году сделали капитальный ремонт кухни, 35% ограничились косметическим обновлением, а 12% обновили только технику и мебель. Еще 20% планируют ремонт в ближайшее время.

При выборе новой техники приоритеты очевидны: после холодильника популярность имеют варочные панели и духовые шкафы, далее следуют посудомоечные машины и микроволновки. Эстетика также важна: половине покупателей важен внешний вид техники и мебели.

Стоимость полной реализации обновленной кухни сильно варьируется: от 50 тысяч до одного миллиона рублей. Галкин подчеркнул, что обновление кухни требует тщательного планирования и оценки затрат, чтобы создать комфортное и долговечное пространство.